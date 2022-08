Crédit scolaire : le combat des banques camerounaises

Entre taux d’intérêts jugés attractifs et des délais de remboursement pouvant atteindre douze mois, les établissements de crédits multiplient les astuces pour aguicher les parents à quelques semaines de la rentrée des classes.

A quelques semaines du retour des élèves dans les salles de classes, la saison des crédits scolaires est ouverte à travers le pays. Rares sont les banques commerciales basées dans la ville de Yaoundé qui acceptent de transgresser les règles d’offre de possibilité d’emprunts. Au contraire, tous les établissements bataillent pour conquérir des clients. Plusieurs ont en effet ont ouvert leurs coffres depuis le 1er juin dernier à leurs clients respectifs, dans le but de leur permettre de gérer avec quiétude les frais de scolarité de l’année 2022-2023. Les offres présentées aux usagers diffèrent d’une banque à l’autre, notamment au niveau des montants et des taux d’intérêt.

A la direction générale d’Afriland First Bank par exemple, une affiche renseigne que le taux d’intérêt fixé ici est de 10,75 % pour tous les salariés (fonctionnaires ou agents du secteur privé). Ce taux baisse pour les entreprises ayant signé des conventions de partenariat avec cette banque. Le minimum accordé est de 100.000 F CFA, tandis que le maximum s’élève à 9,5 millions F, disponible en 24 heures et remboursable en 12 mois. Du côté d’Union Bank of Africa (UBA), l’on renseigne que le taux d’intérêt est de 9 %, plus la TVA, pour une durée de remboursement qui s’étale sur un an. A la BGFIBank, le produit se nomme plutôt « Prêsco ». Selon Nathalie Otoo Enam, directeur d’agence BGFI Bank-Yaoundé, l’offre est disponible après un mois de domiciliation bancaire. Le seuil maximum est de cinq millions de francs CFA au taux préférentiel de 8 %. Le crédit peut être obtenu en 48h et le délai de remboursement s’étale sur 10 mois.

A la CCA Bank, le taux d’intérêt proposé aux clients est de 11,5 %, remboursable sur un an également. Calculette en main, pour un employé qui touche 275 000 francs CFA par mois par exemple, s’il souscrit à un crédit scolaire auprès de cette banque, le maximum du montant sollicité est plafonné à 900.000 F CFA. Il devra par conséquent rembourser 90.000 F CFA au cours des dix prochains mois. A la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (Bicec), Sylvie Nnanga, l’une des clientes, renseigne que le taux d’intérêt qui lui a été proposé lorsqu’elle souscrivait le 12 juillet 2022 au crédit scolaire est de 9,5 %. « On recourt aux crédits scolaires quand on n’a pas d’autres alternatives », admet-t-elle. Dans les établissements de crédit en général, les taux d’intérêts se situent autour de 12 et 13 % du montant emprunté qui doit être remboursé en 10 mois voire un an. Il peut aller jusqu’à 24 % dans certains établissements de microfinance. La dette est alors directement prélevée sur le salaire.

Modalités

Les plafonds du prêt sont tout aussi fixés en fonction du salaire de celui qui en fait la demande. Dans chacun de ces établissements, les crédits scolaires sont octroyés en fonction du salaire du client en 48 heures accompagné d’autres conditions à remplir, pour un minimum de garantie. Il s’agit entre autres d’une demande de crédit, de l’attestation irrévocable du virement bancaire, de la facture CDE ou Eneo, de l’attestation d’immatriculation des impôts, du plan de localisation, d’un bulletin de paie datant de moins de trois mois, du montant maximum du crédit correspondant à 1/3 du salaire multiplié par 10. En bref, le site officiel du ministère des Finances informe que le réseau bancaire affiche à date, 328 agences et 729 guichets automatiques sur le territoire national. Les montants des crédits accordés à l’économie ont également doublé sur la période, passant de 1328,3 milliards de F CFA en 2010 à 3443,7 milliards de francs CFA en 2020.