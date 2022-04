 Coupe de la CAF: Coton Sport de Garoua termine dernier de son groupe

Coton sport de Garoua a bouclé son dernier match de poule à la Coupe de la confédération par une défaite (1-0) face à l’AS Otoho du Congo (1-0) ce dimanche à domicile.

Éliminé dès la cinquième journée de la phase de groupe, le représentant du Cameroun à la Coupe de ma CAF jouait pour l’honneur hier à Garoua. Sans grande surprise, Coton sport de Garoua s’est incliné face à l’AS Otoho (1-0). Les Congolais d’Otoho Oyo se sont imposés grâce au but marqué par Mamadou Cissé dès la 7e minute de la rencontre.

Le club phare du Septentrion termine dernier du groupe C. En six rencontres, les Cotonculteurs n’ont remporté aucune victoire. Aboubakar Souleymanou et ses poulains sont éliminés du tournoi après 3 défaites et 3 nuls. Les deux places qualificatives en quarts de finale sont acquises par le Tout Puissant Mazembe et l’égyptien AS Masry.