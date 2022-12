CDM 2022 : Abdouraman réclame une enquête sur l’échec des Lions

Abdouraman Hamadou, ex membre de la Fécafoot demande des comptes après l’élimination du Cameroun au premier tour de la 22e Coupe du monde Qatar 2022. Pour le président de l’Étoile Filante de Garoua, se complaire de la victoire des Lions sur les Auriverdes du Brésil pour dissimuler « cet échec est suicidaire pour l’avenir ».

Suite à l’échec des Lions Indomptables à se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du Monde Qatar 2022, si nous voulons avancer, il me semble impératif de mettre en place une commission d’enquête indépendante pour déterminer les circonstances et les raisons exactes de ce gâchis.

Se satisfaire d’une victoire sur le Brésil pour occulter cet échec est suicidaire pour l’avenir.

Si nous voulons être sérieux et logique avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas viser le titre de Champion du Monde et fêter…une élimination au premier tour !

Nous ne pouvons pas louer les ambitions démesurées et après coup, célébrer l’échec.

To be or not to be… avait dit le prince Hamlet et c’est là toute la question. Est-il vraiment possible d’être et de ne pas être en même temps ?

Pour construire ou reconstruire notre football et cette équipe des Lions Indomptables il est impossible de faire l’économie d’un bon diagnostic.

Dans le cas contraire, ce sera toujours le cercle vicieux qui perdurera alors qu’il y’a des solutions pour le transformer en cercle vertueux.

Soyez rassurés, j’ai éprouvé une énorme satisfaction suite à notre victoire d’hier face au Brésil. Mais pas au point de célébrer une élimination au premier tour d’une coupe du monde… 32 ans après ITALIA 90 !

Please let’s wake up !

NB : Pas la peine de vous répéter Svp. J’admets être « jaloux », « aigri » et nostalgique du temps où j’étais à la « mangeoire » à la FECAFOOT.

Abdouramn Hamadou, 3 décembre 2022