CAN 2021: René Sadi conteste les allégations de tricherie contre le Cameroun

Dans un communiqué rendu public par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Sadi apporte des clarifications à la suite des accusations de fraude dont le Cameroun est victime depuis le début de la CAN 2021.

Ci-dessous, l’intégralité de son communiqué

« On observe depuis quelque temps, que certains médias conventionnels et autres réseaux sociaux, relaient des allégations, faisant état de ce que le Cameroun agirait en co-action avec la Confédération africaine de football, dans le but de favoriser les Lions indomptables, dans la perspective de leur victoire finale à la CAN TOTALENERGIES 2021 en cours au Cameroun.

Selon les auteurs de ces allégations, la plupart des tests COVID -19 pratiqués sur les joueurs et encadreurs techniques des adversaires du Cameroun, seraient volontairement manipulés dans le but d’en fausser les résultats, et affaiblir ainsi ces derniers lors des confrontations sportives sur le terrain.

De plus, toujours selon ces pourfendeurs, l’arbitrage des matchs impliquant la sélection camerounaise de football lui serait à chaque fois favorable, afin d’assurer sa progression vers l’ultime objectif ; du reste programmé d’après eux, de sa victoire finale.

Par ailleurs, l’organisation de la compétition souffrirait elle-même de prétendues carences logistiques, notamment dans le volet hébergement de certaines délégations sportives.

Face à de telles contre-vérités manifestes, le Gouvernement de la République entend apporter les clarifications suivantes :

• S’agissant des tests COVID-19, cette obligation, liée au cahier des charges de la compétition pour ce qui est des délégations sportives, est de la compétence exclusive de la CAF, qui a commis à cet effet, un laboratoire de droit étranger et de renommée internationale. De même, les protocoles de mise en quarantaine des sportifs et encadreurs testés positifs et leur réintégration éventuelle dans les différents groupes, relèvent eux-aussi, de la compétence de la CAF.

• Pour ce qui est de l’arbitrage, le Cameroun, pays participant à la compétition au même titre que les 23 autres sélections nationales, n’est en rien responsable d’une quelconque décision en la matière, qui là encore, est du seul ressort de la CAF.

• Concernant l’hébergement de l’ensemble des délégations, les conditions y relatives ont fait l’objet d’une validation par la CAF. Celles-ci, au demeurant, sont dûment respectées par le Comité Local d’Organisation, le COCAN, sous le contrôle rigoureux de la CAF, ce qui de toute évidence, écarte tout soupçon de discrimination.

Au vu de ce qui précède, il ne fait donc l’ombre d’aucun doute, que les accusations proférées par les uns et les autres contre le Cameroun et sa sélection nationale, sont dépourvues de tout fondement, et qu’elles cachent mal la volonté inavouée de certains acteurs et observateurs, de jeter l’opprobre sur le Cameroun, et partant, d’altérer la pleine réussite d’une compétition pour laquelle la nation tout entière est unanimement mobilisée.

Le Gouvernement de la République dénonce avec la plus grande fermeté, et demande que cesse cette campagne de dénigrement injustifiée, dirigée contre un pays dont la notoriété et l’éthique sportives sont largement établies à travers le monde, et qui vient de consentir de lourds investissements, sous la houlette du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SON EXCELLENCE PAUL BIYA, afin de faire de la CAN TOTALERNERCIES 2021 , la plus belle du genre, jamais organisée en Afrique.

En tout état de cause, le Gouvernement de la République en appelle à la retenue et à l’objectivité des amoureux du football, et singulièrement, des frères africains des pays en compétition, afin que prévalent le fair-play, la fraternité et l’amitié, gages du bon déroulement et du succès total de cette grande fête sportive continentale. »

Yaoundé, le 28 janvier 2022

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,

(é) René Emmanuel SADI