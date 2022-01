CAN 2021 : près d’un million de touristes attendus

C’est le nombre de visiteurs que le Cameroun ambitionne accueillir pendant la CAN qui va se dérouler du 9 janvier au 6 février prochain.

Offrir l’hospitalité à au moins un million de touristes pendant cette 33ème édition de la CAN. Tel est l’objectif du ministère du tourisme et des loisirs (Mintoul). Pour y parvenir, le Mintoul a procédé hier 6 janvier, au recrutement des hommes de média et d’influenceurs. Ces derniers ont pour mission de « faire la promotion de l’image de marque du Cameroun et celle de la compétition ».

Plateformes digitales, médias classiques, supports écrits, autant de canaux de vendre la diversité culturelle du Cameroun. Coté hébergement, le pays a dopé et diversifié son offre en matière d’établissements hôteliers. En aout dernier, le Mintoul a donné son avis favorable pour l’ouverture et la construction de 15 nouveaux hôtels.

D’après les prévisions du ministère du tourisme et des loisirs, le pays peut espérer des retombés de près de 1000 milliards de FCFA. Il s’agit des taxes touristiques ç recerser à l’Etat, des frais de visa et timbres d’aéroport.