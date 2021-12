CAN 2021 : les Lions entrent en stage dans 4 jours

Leur préparation se fera dans la ville de Yaoundé et ce jusqu’à la veille de la compétition.



Le sélectionneur António Conceição et les 28 joueurs sélectionnés pour la Can 2021 vont se rassembler le 27 décembre prochain au Complexe Sportif de la Mutuelle des Impôts à Yaoundé. Ils y seront en stage bloqué jusqu’au 7 janvier 2022. « Le 27 on accueille les joueurs. Dès le 28 il y a les tests Covid, on recommence les entraînements jusqu’au début de la début de la compétition », a déclare l’entraîneur adjoint des lions indomptables François Omam Biyik.



Au cours de ce stage, la sélection nationale, va disputer deux matches amicaux dont l’un déjà confirmé contre la Guinée Bissau. Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) sera donné le 9 janvier au Stade Olembé et opposera le Cameroun au Burkina Faso.