CAN 2021 : Motsepe siffle la fin de la récréation

Le président de la CAF confirme : la prochaine CAN 2021 aura bien lieu au Cameroun du 9 janvier jusqu’au 6 février 2022.

Assez divertis par la FIFA et les clubs Européens, il fallait bien une fin à toutes ces spéculations. La Confédération africaine de football (CAF) avait annoncé qu’elle ne renoncerait pas dimanche, lors d’une réunion de son Comité Exécutif. Cependant les pressions continuaient à être exercées de toute part.

Lundi déjà, le Président de la CAF avait montré la tendances en des termes non équivoques. Ce mardi, Patrice Motsepe a mis fin aux débats. Au sortir d’une audience avec le chef de l’Etat du Cameroun, pays hôte de la compétition, le président de la CAF a été clair :

« Je confirme encore une fois. La CAN 2021 aura bel et bien lieu au Cameroun en janvier 2022. Le match d’ouverture va se jouer le 9 janvier entre le Cameroun et le Burkina-Faso. Et je serai au Cameroun le 7 janvier », a martelé le dirigeant sud-africain.

Patrice Motsepe et la CAF disent donc « non » à la FIFA qui manœuvrait en coulisse en vue d’un autre glissement de la compétition que le Cameroun attend depuis 2019.

« Nous ne pouvons pas toujours permettre à l’Afrique d’arriver à la fin et d’être dernière. Nous devons toujours identifier les problèmes et les défis. Nous devons également avoir confiance au fait que nous pouvons les surmonter et les traiter de manière responsable ». Dr Patrice Motsepe, Président de la CAF

Cette manière de penser va en droite ligne avec les idées du Président Samuel Eto’o de la Fécafoot. Il a défendu de manière ferme devant le Comité Exécutif la tenue de cet événement.

CAN 2021 : Des écueils, partout ailleurs

L’association des clubs européens, l’UEFA, et la FIFA se sont tous liguées contre l’organisation de ce tournoi en janvier. Si certains espéraient carrément son annulation, la FIFA demande une programmation à date fixe, entre Septembre et Novembre.

Jordan Z.