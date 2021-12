Qui veut reporter la CAN 2021 a une autre date ?

A qui profiterait un 2e glissement de la CAN?La participation des populations camerounaises et Africaines à une fête du football, celle de la CAN 2021 au Cameroun notamment, ne doit pas être transformée en un objet de chantage de toute sorte contre notre pays.

Le Cameroun aime le football. Notre pays par son pedigree footballistique, a des grades d’érudition incontestés en matière de foot, malgré ses contre-performances de ces 15 dernières années…

Mais notre Nation il faut le dire et à ceux qui décident de ce sport et a nos propres compatriotes amoureux du football, est au-dessus de TOUT et surtout au-dessus des plaisirs des jeux… Il peut vivre sans le football en cas d impérieuse nécessité. Si ce sport tant affectionné auquel nous reconnaissons sa valeur de réveil du sentiment national devient un instrument de chantage pour affaiblir l’Etat voire même le déstabiliser, il pourrait très bien prendre des vacances sans que la vie nationale s arrête.

Lorsque le Cameroun a organisé la première coupe d’Afrique des nations en 1972, ses plus belles infrastructures se réduisaient au « stade de la réunification » a Duala, le « stade omnisport Ahmadou Ahidjo » à Yaoundé, le « stade de Garoua ». Il y avait aussi le « stade de Bafoussam ». Des matchs se jouaient même au tout petit stade militaire.

D où vient-il que l’on torture notre pays pour une affaire de football…

Le même pays, le Cameroun, en 2022, a fait bâtir des stades 20 fois plus modernes en plus de ceux qui avaient déjà accueillie cette coupe et que moins de 3 pays peuvent présenter sur le Continent Africain, en vue de donner à cette CAN la dimension mondiale qu elle mérite.

Il se dégage malgré ce très lourd investissement de notre pays et une forte attente de notre population de l’accueillir , une ode de complot ou d’une haine étrange, contre mon pays depuis que notre illustre compatriote dans ce domaine, M. ISSA Hayatou, un monument du football Africain, fût évincé de son fauteuil de président de la CAF par un autre fils d’Afrique le Malgache Hamad..

Tout le monde sait où son vainqueur a terminé sa course dans cette aventure de courte durée. Il y a des indices qui présentent des curiosités où il serait d’ailleurs retrouvé des mains noires camerounaises pour l’evincer. Il quitta ce fauteuil sportivement et dans la dignité, contrairement à son successeur parti sans honneur, englué dans une corruption sans précédent. Après avoir été reçu sur tapis rouge à notre <<palais de l unité>> par le chef de l’Etat, qu il rassurait de respecter l’agenda de 2019, Il n’aura pas eu de scrupules pour menacer de retirer cette CAN a notre pays en faveur de la Côte d Ivoire, qui jusqu’à cette date et malgré la grande estime que je porte pour ce beau pays frère, ne peut pas présenter le niveau semblable du standard actuel des infrastructures de football offerts par le Cameroun à cette CAN 2021 pour le rayonnement de notre Continent.

La question des coûts de ces infrastructures et celle du respect du cahier des charges prescrit par le chef de l État en terme de qualité/prix est Et reste une affaire d’audit interne ou même de l ordre judiciaire interne insusceptible de bloquer l offre de beaux cadres et aires de jeu a la dimension internationale a cette compétition.

La Fecafoot n’en déplaise, sous IYA Mohamed, n’a plus jamais produit de résultats en terme de succès de nos équipes fanions depuis sa chute et son incarcération pour des affaires de crimes financiers à la Sodecoton.

On doit donc conclure sans circonvolutions que IYA Mohamed pour ce qui relève du football a prouvé que son management produisait du résultat bien sûr avec le winning spirit impulse par le président Paul BIYA et malgré les disparitions des malettes de primes du résultat entre deux avions.

Après le premier chantage qui a jeté l oprobe sur la crédibilité de notre pays et sur la parole présidentielle nous avons vécu [le glissement] pour 2022. On pouvait croire les escarpées terminées.

Le Cameroun vient de vivre une élection palpitante a la Fecafoot après des tumultes de la période post IYA Mohamed. Un des meilleurs anciens footballers de notre pays voire de notre Continent, Samuel Eto’o Fils, est élu brillamment Président de cette instance faîtière nationale. Un espoir qui permettra de juger les maçons au pied des murs la truelle non plus aux pieds mais désormais à la main et dans la tête.

Le Cameroun a donc bravé tous les écueils sur son chemin pour organiser une belle fête continentale

Et pan ! Un nouveau chantage. Il est de trop. Les Européens menacent de ne pas libérer les joueurs de nos équipes qui font leurs richesses, d abord a cause du calendrier, ils préfèrent que la CAN 2021 se joue en été , et ensuite à cause de Covid19 et ses différents variants, et enfin pour la sécurité…

Le couronnement de tout cela est le chantage au vaccin pour entrer dans nos propres stades. On est donc obligé d accepter un vaccin qui est supposé nous protéger. Et cette obligation ne s observé sur aucun stade en occident et n est prévue par aucune législation et en tout cas pas au Cameroun.

Non messieurs, les camerounais et les Africains qui veulent voir les matchs dans les stades de standing mondial n ont aucune obligation comme dans vos pays de se faire vacciner parce que vous exercez un nouveau chantage sur mon pays pour reporter la CAN 2021.Mon pays n a pas à subir de chantage pour la CAN.

Cette mesure n a pas été imposée à la coupe des États Arabes Unis organisée la semaine dernière.

Pourquoi donc au Cameroun seulement, pour nuire à Paul BIYA ou pour inocculer de force un vaccin qui n a d ailleurs pas clôturé avec Covidgate en instance ?

Pr Pierre Mila Assoute