CAN 2021: les cérémonies d’ouverture et de clôture récompensées aux Global Eventex Awards

Le Comité d’organisation de la CAN (Cocan) 2021 était à l’honneur des 12èmes Global Eventex Awards. Les cérémonies d’ouverture et de clôture de la 33e édition de la grand messe du football africain ont reçu aux Etats-Unis, la plus haute récompense dans le domaine de l’évènementiel et du marketing.

Elles ont obtenu l’or dans la catégorie « People’s Choice Events » Global Eventex Awards. Devançant ainsi le ‘’Word ATM Congress 2021’’ de Madrid en Espagne, et le ‘’The Longest Night Audio Visual Museum Experience’’ d’Ankara en Turquie, respectivement 2e et 3e de la catégorie.

Une nouvelle qui enchante le ministre en charge des sports, Narcisse Mouelle Kombi. « Une reconnaissance internationale qui honore particulièrement notre pays, sa jeunesse, son Chef de l’Etat, le COCAN, la CAF, et notre partenaire événementiel Leap Creative Studio, avec qui nous avons réalisé cet exploit. Rappelons enfin que les « Global Eventex Awards » représentent à ce jour, les awards les plus prestigieux en matière d’événementiel et expérience marketing au monde », a-t-il reconnu.

