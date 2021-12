CAN 2021 : la CAF met fin aux rumeurs de délocalisation

CAN 2021 délocalisé ? Le directeur de la communication de la Confédération, Alex Siewe, a déclaré que ni son organisation ni les principaux responsables camerounais n’avaient discuté de tels événements.

La Confédération africaine de football (CAF) a démenti les rumeurs sur une probable délocalisation de la CAN 2021. Il faut dire qu’on rapportait que du Cameroun, la compétition irait vers un autre pays, comme le Qatar. Mais la CAF se désolidarise d’une telle rumeur. « Nous n’avons reçu aucun autre message ou information de nos dirigeants. Rien de tel que des changements de dates ou de pays. Nous n’en avons pas discuté lors de toutes nos dernières réunions. Nous sommes sur place. Nous travaillons », a déclaré Alex Siewe, le Directeur des Communications de la CAF sur les antennes radio de la BBC. « Nous ne pouvons pas continuer à passer du temps à gérer les rumeurs ».

Alex Siewe a expliqué qu’une délégation officielle de la CAF a été libérée. De plus, le SG Veron Mosengo-Omba vont rejoindre le pays dans deux jours. Déjà, le trophée de la CAN 2021 est arrivé au Cameroun lundi. Mais encore, l’instance faitière du football africain a déjà a pris possession des autres infrastructures qui accueilleront les matchs de la 33ème édition de la CAN 2021. La conclusion qu’il faut tirer de tout ceci est qu’en définitive, les signes sont clairs que la CAN 2021 ne bougera pas.

Et pour ce qui est du stade Olembé au centre de toutes les discussions, le ministre des Sports est formel. « La cérémonie d’ouverture se déroulera bien à Olembe le 9 janvier et les travaux de finition du complexe avec tous ses composants se poursuivront », a confié Narcisse Mouelle Kombi à Cameroon Tribune.