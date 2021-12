CAN 2021 : Ebrima Darboe, un refugié sélectionné par la Gambie

Son histoire a fait le tour du monde lorsqu’il a été lancé dans la mêlée en Serie A par l’entraîneur Fonseca de AS Roma. Malgré son jeune âge, son talent a fait le reste. C’est que Ebrima Darboe mérite d’être raconté. Et il devrait disputer la CAN 2021 au Cameroun à partir du 9 janvier.

Le jeune a quitté sa ville, ses amis, ses parents à l’âge de 14 ans à la recherche d’une vie meilleure. Il dit avoir quitté des conditions de vie difficiles, où la famine sévissait afin d’essayer d’assurer un meilleur avenir à ses proches. Si cette histoire est proche de celle des milliers d’enfants d’Afrique, c’est que cela a eu un dénouement bien plus heureux. Il a pris la direction de la Libye, avant d’embarquer dans un bateau pour l’Europe. Il va faire six mois en mer et va échouer en Italie.

Son histoire est touchante

Ce pays l’a bien accueilli. À quatorze ans, il a pu bénéficier de l’aide d’un assistant social. Aussi, il a été protégé dans le cadre du projet Système de Protection des Réfugiés et des Demandeurs d’Asile.

On l’a installé dans la petite ville de Rieti, au centre de l’Italie. C’est ainsi qu’il va s’entraîner régulièrement dans le club de la ville. Son talent indiscutable a été remarqué par les recruteurs de la Roma. Ils ont offert à l’adolescent un essai où il a impressionné les spectateurs par son calme et son talent. Darboe a fait ses débuts dans l’équipe de jeunes en 2019, et est devenu un élément permanent de leur équipe.

Le Gambien a également été nommé dans le groupe des seniors de la Roma pour affronter le Milan en octobre 2019. Cependant, il ne jouera pas et a dû attendre longtemps avant d’avoir une chance. Ce moment est arrivé à cinq minutes de la fin lors de la défaite 2-0 de la Roma contre la Sampdoria le 2 mai. Il a réalisé un rêve impensable.

Cette expérience s’est renouvelée le 6 mai 2021, lorsqu’une blessure de Chris Smalling en première période a permis à Paulo Fonseca de lancer Darboe dans la bataille contre Manchester United en demi-finale de l’Europa League au Stadio Olimpico.

Darboe a été digne pendant l’heure qu’il a jouée lors de la victoire 3-2, montrant des éclairs du talent. Ce même talent lui a permis d’inscrire cinq buts et de faire deux passes décisives avec l’équipe des jeunes. Ses exploits lui ont même valu une place de titulaire dans l’équipe qui affrontera Crotone en Serie A le dimanche d’après.

Ebrima Darboe exprime sa reconnaissance envers ses coachs

L’adolescent a eu du mal à contenir sa joie lors des interviews d’après-match. Et il a parlé de son parcours jusqu’à aujourd’hui, remerciant les entraîneurs d’avoir montré une telle confiance en lui.

« Il y a quatre ou cinq ans, j’étais en Afrique, je regardais les joueurs à la télévision. Et aujourd’hui, je jouais contre certains d’entre eux. J’étais donc très excité à ce sujet.

« J’ai vécu une période assez inhabituelle. C’est vrai que j’ai dû faire un long voyage, un peu difficile, pour arriver ici, mais depuis que je suis ici [en Italie], ma vie a changé.

« Je veux remercier les entraîneurs, Paulo Fonseca et Alberto De Rossi, ainsi que tous ceux qui m’ont entraîné depuis que je suis ici », a-t-il déclaré.

« J’ai appris tellement de choses que je ne connaissais pas avant grâce à eux, donc si je suis là où je suis maintenant, c’est grâce à l’entraîneur et au staff. Je tiens à les remercier tous. »

Va-t-il s’emporter ? Bien sûr que non. Ce garçon a appris à ne rien prendre pour acquis dans la vie, et il ne fait que commencer.

« Je ne pense pas avoir encore fait quoi que ce soit, je pense que j’ai encore un long chemin à parcourir. J’essaie de m’entraîner du mieux que je peux et de faire tout ce que je peux pour aider l’équipe.«

CAN 2021 : la Gambie le sélectionne pour la phase finale

Le jeune Ebrima Darboe a été inclus dans la liste des 28 joueurs qui vont représenter la Gambie lors de la prochaine CAN 2021 au Cameroun. Il va faire partie du contingent de quatre joueurs évoluant en Serie A italienne du groupe. Musa Barrow (Bologne), Omar Colley (Sampdoria) et l’ailier Ebrima Colley (Spezia) sont les trois autres.

Pour cette première apparition de la Gambie en Coupe d’Afrique des Nations, le pays a beaucoup d’ambitions. Cette sélection compte également sur Dembo Darboe, meilleur buteur en Biélorussie avec les champions du Shakhtyor Soligorsk. Modou Barrow, qui a évolué à Swansea City sera aussi du voyage.

La Gambie est installé dans le groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations. Son premier match est prévu le 12 janvier contre la Mauritanie le 12 janvier. Ils rencontreront aussi le Mali et la Tunisie.