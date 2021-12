Don de matériel : l’UNICEF fait don d’équipements contre le Sida

L’organisation onusienne a fait un don de matériel important au Cameroun. C’est pour lutter contre la transmission du virus du Sida de la mère à l’enfant à la naissance.

Le ministère de la Santé publique a reçu récemment un certain nombre d’équipement de l’UNICEF Cameroun. En effet, ce don de matériel permettra de lutter contre la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant à la naissance. C’est aussi destiné à l’adolescence. 55 motos, 47 véhicules, 40 équipements de point de service, et certains ordinateurs constitue une partie du don. Il y a aussi du matériel de protection hygiénique et près d’un million de tests rapides de dépistage VIH.

Le don de matériel est l’oeuvre de la Banque Islamique de Développement et soutenu par l’UNICEF. L’objectif de cette aide est également pour objectif d’améliorer la gestion d’autres défis auxquels le secteur de la santé camerounais est confronté.

Selon Arsène Azandossessi, le Représentant Adjoint de l’UNICEF au Cameroun, le PETVISIDAME accompagne le niveau opérationnel dans l’offre des soins de qualité pour la prévention du VIH, l’identification, la mise sous traitement anti-rétroviral et la rétention aux soins des femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les adolescents vivant avec le VIH.

Don de matériel par l’UNICEF : Réaction du ministre de la Santé

Pour le gouvernement, le matériel servira en premier à renforcer le système de santé du Cameroun.

Pendant la CAN que le Cameroun organise en janvier et février, on les utilisera. Les affiches portant l’inscription « Safe CAN TotalEnergies Cameroon 2021 » collées sur certains des véhicules sont pour cet effet. L’image d’une personne portant un masque jaune, un t-shirt vert et un ballon dans la main figure également sur l’affiche.

« C’est pour assurer la sécurité des joueurs, des délégations qui viennent pour la compétition ainsi que de notre population ». C’est ainsi que le ministre de la santé explique l’utilité de cet important don.