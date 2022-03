Cameroun-Algérie : Song dévoile la liste finale des Lions

Le sélectionneur des Lions Indomptables a publié ce matin, une liste de 27 joueurs retenus pour la double confrontation contre l’Algérie les 25 et du 29 mars 2022. Ces matchs qui comptent pour les barrages de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.

Les Lions Indomptables convoqués pour affronter les Algériens en aller-retour des barrages du mondial 2022 sont connus. Après une précédente liste de 38 joueurs, Rigobert Song a finalement jeté son dévolu sur 27 hommes.

Par contre, on note l’arrivée de nouveaux visages qui ne figuraient pas lors de la présélection. Il s’agit de Wassu Patient, Jeando Fuchs, Gaël Ondoua et de Kevin Soni. Ont été mis sur la touche les binationaux Enzo Ebosse et Sacha Boey ainsi Clinton Njié, Christian Bassogog et Fabrice Ondoa.

Liste des #LionsIndomptables retenus pour affronter l'Algérie les 25 et du 29 mars 2022. Ces matchs comptent pour les barrages de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.@FIFAWorldCup pic.twitter.com/4r98fGlATs — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) March 16, 2022