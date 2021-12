Cabral Libii à propos du protocole anticovid : « C’est excessif, inique et méprisant envers le peuple camerounais »

L’homme politique conteste le protocole sanitaire imposé aux supporters pour accéder aux stades durant la CAN 2021.

Le président du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) Cabral Libii a affiché son indignation après la publication du protocole sanitaire hier, 16 décembre, par la confédération Africaine de Football et les autorités camerounaises.

Selon le politicien, « Il est inadmissible d’exiger le vaccin ET le test (PCR de moins de 72 heures ou TDR de moins de 24 heures) du Covid 19, pour assister aux rencontres de la CAN. C’est excessif, inique et méprisant envers le peuple camerounais », a-t-il précisé dans un tweet. Pour le député, l’accès aux stades devrait être soumis à la présentation soit d’une carte de vaccination ou d’un test PCR.

Le communiqué conjoint signé par le ministre camerounais en charge des sports, le ministre de la santé publique, le secrétaire Général de la CAF et la première vice-présidente de la FECAFOOT indique que « La CAN peut et doit favoriser l’adhésion rigoureuse des participants et sympathisants à l’ensemble des mesures barrières connues et développées à ce jour pour lutter contre lesdits virus : le lavage et la désinfection des mains, la distanciation physique, le port correct du masque et la vaccination ».