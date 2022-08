Budget 2023 : Paul Biya fixe les priorités

Selon le chef de l’Etat, un accent sera mis sur l’optimisation de la mobilisation des recettes non pétrolières, ainsi que la maitrise et l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques.

« Replacer le Cameroun sur le sentier de l’émergence » et atteindre « un taux de croissance de 4,6 % ». Voilà les défis que le chef de l’Etat a fixé au gouvernement pour l’exercice 2023. Selon la circulaire qu’il a signé le 23 août 2022, Paul Biya fixe le cap : « Au cours de l’année 2023, l’objectif reste la consolidation de la reprise économique et l’accélération de la transformation structurelle, tout en renfonçant le caractère inclusif de la croissance.

A ce titre, les leviers d’actions aux plans sécuritaire, économique, fiscal, social et en matière de gouvernance, devront prioritairement être mis en œuvre ». Un accent sera mis sur l’optimisation de la mobilisation des recettes non pétrolières, ainsi que sur la maitrise et l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques.

Ainsi, s’agissant de l’optimisation de la mobilisation des recettes fiscales internes, elle devra se poursuivre au travers de l’élargissement de l’assiette, de la sécurisation des recettes et du circuit de leur collecte, ainsi que du renforcement de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. Tandis qu’en matière de dépense, un accent sera mis sur le réalisme et la sincérité des prévisions budgétaires. A ce titre, la priorité de l’inscription des crédits sera accordée aux engagements en cours de l’Etat, avant l’allocation des ressources aux mesures nouvelles.

Compétitivité économique

Au plan économique donc, le chef de l’Etat fait de l’accélération de la politique d’import-substitution une priorité vitale. Selon Paul Biya, celle-ci devrait se faire à travers notamment la mise en œuvre du plan de soutien à la production et la transformation des principaux produits d’importation tels que le riz, le maïs, le blé, le soja, le mil, le sorgho, le poisson, le lait et les produits pharmaceutiques.

Dans le même élan, le président de la République instruit la mise en œuvre de manière coordonnée, des actions du Plan d’Impulsion Initiale de la Stratégie Nationale de Développement 20-30 (P2I) en veillant à une plus grande transformation des matières premières locales, et poursuivre la maturation des plans de développement sectoriels de la SND30. L’action gouvernementale doit également suivre cinq axes : les infrastructures, l’économie numérique, les entreprises, l’intégration régionale, la cryptomonnaie.