Budget 2023 : 15 milliards alloués pour la reconstruction de 3 régions

Le budget de l’exercice 2023 du Cameroun prévoit la création d’un fonds de ce montant pour la reconstruction des régions du Nord-ouest, du Sud-ouest et de l’Extrême-Nord en proie à des crises sécuritaires.

15 milliards de FCFA. C’est l’enveloppe allouée au Compte d’affection spéciale (CAS)pour la reconstruction des régions économiquement sinistrées du pays (Extrême-Nord, Nord-Ouest et Sud-Ouest) pour cette année. Il s’agit de l’une des innovations de la loi de finances 2023.

Selon la loi de finances, le CAS va « retracer les dotations issues du budget de l’État, les contributions des partenaires techniques et financiers, les dons et legs, et toutes autres ressources susceptibles de lui être affectées conformément à la législation en vigueur ». Les prévisions du ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), une enveloppe de 1000 milliards de FCFA est nécessaire à long terme pour reconstruire ces trois régions.

La crise anglophone qui perdure depuis plus de six ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ainsi que les attaques de Boko Haram dans l’Extrême-Nord ont un impact néfaste multisectoriel sur l’économie camerounaise. A titre d’exemple, la crise anglophone a fait baisser la production de bois du pays de 20% entre 2018 et 2021.

« Avant l’arrivée de Boko Haram, l’Extrême-Nord était déjà la région la plus pauvre du Cameroun, avec 74 pour cent de la population vivant sous le seuil de pauvreté contre 37,5 pour cent au niveau national. Le conflit a aggravé cette situation et, plus que par le passé, l’Extrême-Nord est perçu par les autorités et les bailleurs comme une région à assister et non comme une zone d’opportunités économiques » rapporte l’ONG Crisis Group