Braquage de lycées et églises : six suspects arrêtés

Ils ont été récemment appréhendés à Yaoundé par les éléments de la Division régionale de la police judiciaire (DRPJ) du Centre.

Ils sont au nombre de six et ils étaient passés maîtres dans le braquage d’établissements scolaires et lieux de culte. Leur mode opératoire consistait à reconnaître préalablement les cibles. Puis, sous la houlette de leur chef, ils neutralisaient les gardiens par surprise. Avant de pénétrer par effraction dans les bureaux des responsables à la quête de leur butin. Mais depuis quelques jours, ils sont dans de sales draps. Les éléments de la Division régionale de la Police judiciaire (DRPJ) du Centre à Yaoundé viennent de mettre fin à leur course après deux mois de traque.

En effet, un gang de six malfrats âgés entre 27 et 42 ans, ainsi qu’un receleur, sont tombés dans les mailles de la police il y a peu de temps. Ils sont en instance de déferrement au parquet pour y répondre de leurs actes. Selon le commissaire divisionnaire Emane Emane cité par Cameroon Tribune, tout commence dans la nuit du 24 au 25 septembre 2021. Les six suspects, cagoulés, munis de machettes, couteaux et arrache-clous, font irruption dans l’enceinte de l’Eglise presbytérienne camerounaise de Messa II. Après avoir ligoté et bâillonné l’agent de sécurité, ils pénètrent par effraction dans les bureaux et l’appartement d’habitation des pasteurs. L’épouse de l’un des pasteurs, prise de panique, fait une chute depuis l’étage, et s’en tire avec plusieurs fractures au niveau de la jambe et du bassin.

Les suspects emporteront des ordinateurs, téléphones portables et une forte somme d’argent. « Notre unité a reçu une foultitude de plaintes de différentes structures ayant été victimes de faits similaires. La très haute hiérarchie nous a alors instruits de tout mettre en œuvre pour retrouver et interpeller les suspects. En exécution de ces directives, mon unité a immédiatement entamé des investigations et des recherches poussées », a confié le chef de la DRPJ du Centre.

Ce qui a abouti à l’arrestation du premier suspect. Son exploitation permettra de mettre la main sur ses acolytes. Ils sont passés aux aveux et ont reconnu avoir braqué successivement une dizaine de structures à l’instar du Complexe scolaire Petou II sis au quartier Awae, le groupe scolaire Lady Bird à Tropicana et de la Mission catholique de Nkoabang.

Jordan Z.