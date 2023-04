Boko Haram enlève un chef de village à Darak

Le rapt s’est produit dans la nuit du 3 au 4 avril 2023.

Le chef du village Hidjelidje situé dans la commune de Darak (région de l’Extrême-Nord) a été enlevé cette nuit par des éléments de Boko Haram. Selon ne journal L’Oeil du Sahel, les assaillants de la secte islamiste ont fait irruption dans ce village aux environs de 23h lundi. Pour l’heure, il est impossible de savoir où le chef de village a été amené.

Depuis quelques jours, les éléments Boko Haram multiplient les attaques dans la région. Dans la nuit du 2 au 3 avril, le quartier Yabogo de Amchide, a subi une attaque du groupe terroriste. Le bilan fait état de trois personnes blessées et plusieurs choses emportées y compris des téléphones, vélos, argent pet vêtements, a rapporté Humanity Purpose.

Une situation sécuritaire délétère accentuée par des menaces kamikazes. En effet, dans un communiqué récent, le préfet du Logone Et Chari a alerté ses collaborateurs et les populations à plus de vigilance, suite à ces menaces. Un appel à la vigilance aussi valable pour les départements du Mayo Sava et du Mayo Tsanaga.