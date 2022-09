Batouri : inauguration de la voirie urbaine rénovée à 1,46 milliard

La ministre de l’habitat et du développement urbain (Mindhu) Célestine Ketcha Courtès a procédé ce vendredi 16 septembre 2022 à Batouri à la rétrocession des voiries structurantes.

Après cinq mois de travaux, la voirie urbaine de Batouri (2,2km) est complètement réhabilitée. Sa réalisation qui a coûté 1,46 milliard de francs CFA est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes (Pdvir).

« Cette réalisation va contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de quatre quartiers sous-équipés de la ville de Batouri, à savoir : Ndembodio, Mokolo Yoko, Mokolo Haoussa et Mepo. », se réjouit la ministre Célestine Ketcha Courtès qui rajoute : « Il s’agit d’une chaussée de 2×1 voies, longue de 2,202 km, avec des trottoirs en pavés et des lampadaires pour l’éclairage public. »

Le Pdvir a pour objectif l’amélioration de la gestion urbaine et l’accès à l’infrastructure dans des zones urbaines sélectionnées, en particulier pour les quartiers sous-équipés. Ainsi que l’ accroîssement de la résilience aux aléas naturels et autres crises admissibles. En plus de Batouri, six autres villes sont bénéficiaires de ce projet. Il s’agit de: Yaoundé 7e, Douala 5e, kumba, Ngaoundere, kousseri, et Maroua.