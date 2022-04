Banque : Standard Chartered annonce son retrait du Cameroun

Le groupe bancaire Standard Chartered a annoncé le 14 avril qu’il se retire du marché camerounais ainsi dans quatre autres pays africains (Angola, Gambie, Sierra Leone, Zimbabwe).

Pour expliquer ce retrait, l’établissement bancaire britannique met en avant son projet de se recentrer sur ses marchés les plus rentables( Arabie saoudite et Égypte) où il dégage le plus de valeurs pour ses actionnaires. « Nous nous concentrons davantage sur les opportunités de croissance les plus importantes tout en simplifiant nos activités « , a expliqué le PDG Bill Winters dans une note.

Le groupe a également annoncé la fermeture de ses opérations de banque de détail en Tanzanie et en Côte d’Ivoire pour se concentrer uniquement sur la banque d’entreprise.

Standard Chartered exerce ses activités au Cameroun depuis 1986. Entre juin et juillet 2021, la banque a procédé à la fermeture de tous les comptes individuels existants et l’arrêt des produits et services proposés aux clients particuliers.