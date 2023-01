Autoroute Kribi-Lolabé : un trafic de 56 678 véhicules enregistré en 4 mois

C’est la révélation faite récemment par le comité en charge du suivi de l’autoroute Kribi-Lolabé 5 mois après sa mise en service.

L’autoroute Kribi-Lolabe longue de 38,5 km a enregistré un trafic de 56 678 véhicules cumulés en quatre mois de service. Selon le comité en charge du suivi de ce tronçon, une moyenne de 453 véhicules par jour circule sur cette section autoroutière.

Dans les détails, on y a dénombré 12 752 voitures, 11 976 camions, 185 voitures libres,

10 920 camions de classe 5 419véhicules classe 2 et 625 véhicules de classe 4. Ce trafic est malheureusement entaché par l’incivisme.

L’inspection relative à la maintenance de l’autoroute a permis de dénombrer 105 installations endommagées, dont 88 filets et 17 délinéateurs dis aux accidents. Le coût des dommages de cet incivisme est estimé à près de 90 millions de Fcfa.

Le péage de Mbeka installé sur l’autoroute Kribi-Lolabé applique les tarifs du droit de péage les plus chers du pays. Ils varient de 600 à 5600 francs CFA. Dans les détails, les conducteurs de motocyclettes à trois roues payent 600 FCFA, contre 1200 francs CFA pour les conducteurs de pick-up et de véhicules de tourisme de moins de 9 places. Les camionnettes et bus de transport de moins de 20 places déboursent 2 200 FCFA; les camions moyens et bus de transport de plus de 20 places 2800 francs CFA). Et les grands camions à quatre essieux ou plus s’acquittent du montant de 5 600 FCFA.