Affaire Magil : 11 millions de Fcfa de salaire mensuel pour une secrétaire

Chargée d’achever les travaux du Complexe Omnisports d’Olémbé de Yaoundé, l’entreprise canadienne Magil a récemment jeté l’éponge. Dans une enquête, Médiapart révèle les salaires faramineux perçus par les employés étrangers.

Selon le document mis en circulation par le média français Médiapart, et dont Camfoot a obtenu une copie, les employés de la société canadienne, des Européens pour la plupart, percevaient des salaires princiers sur le chantier de construction du complexe.

À titre d’illustration, le document précise qu’une secrétaire de direction percevait par mois 16 958.30 euros. Soit un peu plus de 11 millions de francs CFA. Un ingénieur de conception coûtait à l’État camerounais par mois 39 001.28 euros soit un peu plus de 25 millions de francs CFA. Un dessinateur valait 25 438.50 euros par mois, l’équivalent de 16 millions de francs CFA. Il est important de noter que ce personnel n’était pas des employés de Magil Construction. Ils appartenaient à FMA Services Construction et SCV International, toutes deux filiales du groupe Fayolle. Ce sont donc ces sociétés qui recevaient les salaires et rémunéraient le personnel.

Grille de rémunération du personnel de Magil Construction. (c) Médiapart

Cependant, l’enquête révèle que les employés ne touchaient pas la totalité de ces montants. Médiapart déclare que ces derniers étaient payés quinze fois moins que ce qu’ils ne coûtaient réellement à l’État du Cameroun. L’on peut dès lors se demander où sont passées les sommes manquantes et à quoi elles ont servi ?