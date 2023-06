Attaque sanglante à Ekona : cinq morts et des maisons détruites par l’armée

Une attaque meurtrière perpétrée par l’armée a fait cinq victimes à Ekona, une localité de l’arrondissement de Muyuka, dans la région du Sud-Ouest. Les faits se sont déroulés le samedi 24 juin 2023. Des images troublantes ont circulé dans une vidéo virale, montrant les corps de jeunes garçons allongés dans une maison. Une source a révélé au site Mimimefoinfp : « Nous ne savons pas qui ils sont ni pourquoi ils ont été abattus ». En plus des pertes humaines, plusieurs maisons ont été réduites en cendres lors de cette attaque.

Ekona est l’un des points chauds de la violence liée à la quête sanglante d’indépendance des régions anglophones du Cameroun. Le conflit, qui a débuté en 2016, a déjà entraîné la mort de milliers de personnes et des millions de personnes ont désespérément besoin d’aide humanitaire.

Cette nouvelle attaque souligne une fois de plus la fragilité de la situation dans les régions anglophones du pays. Les violences persistent malgré les efforts déployés pour trouver une solution pacifique et mettre fin aux souffrances des populations. Les organisations internationales et les acteurs locaux sont unanimes sur la nécessité d’un dialogue inclusif et d’une résolution politique pour sortir de cette impasse meurtrière.

J’aime ça : J’aime chargement…