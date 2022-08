ANOR : Paul Biya nomme les membres du conseil d’administration

Le président Paul Biya a signé hier mercredi 10 août, un décret portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence des normes de qualité (ANOR).

Ces dix promus au conseil d’administration de l’ANOR vont exercer sur une période de trois ans renouvelable une fois comme le précise le décret présidentiel. Ces personnalités sont les représentants de sept ministères (Minfi, Minsanté, Minader…), de la présidence de la République, du secteur privé et du personnel de l’agence.

Décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR).#PaulBiya #Cameroun pic.twitter.com/zs4YvDbQg9 — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) August 10, 2022

L’ANOR est une institution publique créé par décret n°2009/296 du 17 septembre 2009. Elle a pour mission l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun.

Ainsi, elle se charge entre autres de l’élaboration et l’homologation des Normes ; la certification et l’évaluation de la conformité aux Normes ; la promotion des Normes et de la Démarche Qualité ; la coopération avec les organismes internationaux et les comités spécialisés dans les domaines de la normalisation et de la qualité. Et les études et propositions de mesures relatives à la normalisation et à la qualité.

