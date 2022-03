Alerte: des cas de choléra signalés à Yaoundé

Après les régions du Sud-Ouest, du Littoral, du Sud, du Nord et de l’Extrême-Nord, c’est au tour de la région du Centre d’être touchée par l’épidémie de choléra.

Le choléra est dans la capitale politique. Selon la journaliste de santé Olive Atangana, des cas venant des quartiers Biyemassi et Simbock ont été notifiés. Et un décès enregistré à l’hôpital Jamot le 11 mars dernier. Le dernier rapport de situation épidémiologique du 10 mars 2022, renseignait 6 cas de choléra dont un décès dans les Districts de Santé de Nkoldongo et Soa. .

Pour l’heure, 24 districts de santé sont affectés dont 18 actifs pour un taux de létalité de 2,96%. Depuis octobre 2021, 1888 cas et 55 décès sont notifiés par le ministère de la Santé publique. La région du Sud-Ouest demeure la plus touchée avec 1387 et 36 décès. Entre le 3 et le 9 mars, le Minsanté enregistré 54 nouveaux. Le Littoral en compte 10, avec deux décès au district de santé de Nylon tandis que celle Sud-Ouest en a 38.

Le ministère de la santé publique a d’ailleurs entamé des campagnes de sensibilisation et de vaccination. Dans la région la plus touchée, 842 100 doses de vaccins ont déjà été administrées au 7 mars 2022.