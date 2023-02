Affaire Martinez Zogo : peur pour la sécurité de Diane Zogo

Le conseil des ayant-droits de MartinezZogo représenté par Me Calvin Job a donné un point de presse ce 20 février 2023 à Yaoundé. Face à la presse, l’avocat au barreau de Paris déplore la violation du secret de l’enquête en cours par la partie adverse et la situation d’insécurité que vit la compagne de Martinez Zogo.

En effet, selon Me Calvin Job, Diane Zogo, épouse du défunt journaliste assassiné et jeté dans le terrain vague en périphérie de Yaoundé subit des menaces et fait l’objet de filatures. « Madame Zogo a été entendue ce jour par les enquêteurs sur l’affaire de l’assassinat de son époux. Elle a fait part des avertissements qu’elle a eu avant le drame mais aussi de sa situation à ce jour. Elle a fait l’objet des agressions ces dernières semaines. Pour preuve, son véhicule a été endommagé dans la nuit alors qu’il était suivi par deux véhicules inconnus . », a déclaré Me Job au cours du point de presse.

« Cependant durant son audition elle a réitéré sa volonté à se faire protéger par les institutions compétentes nationales car elle et sa famille ne sont pas en sécurité à ce jour. Me Calvin Djob

Par ailleurs, l’avocat de la famille de Martinez Zogo condamne les récentes sorties des avocats adverses. » Quand on voit un tel feu d’artifice de violation du secret de l’enquête, de violation du secret professionnel , la seule conclusion à laquelle on va aboutir c’est que, on a une défens qui en quelque sorte perd pieds ! C’est que quand on en arrive a ces extrêmes ce qu’on en a plus de moyens . On ne sait plus par quel moyen se défendre . C’est que juridiquement on est coincé », indique-t-il.