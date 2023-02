Volleyball : le premier set gagnant de Bello Bourdanne 

Le président de la Fédération camerounaise de volleyball (Fécavolley) Bello Bourdanne vient de réussir le pari de regrouper 27 équipes de volley lors de l’Open national de la Réconciliation qui s’est tenu samedi et dimanche derniers à Yaoundé.

L’Open de la Réconciliation a tenu la promesse des fleurs. Avec 27 équipes en Juniors, Seniors et Vétérans (Dames et Messieurs) au départ de la toute première compétition de la saison placée sous l’égide de Bello Bourdanne, le nouveau président de la Fédération camerounaise de volleyball (Fecavolley), le ton est définitivement donné pour une saison où le principal challenge reste de faire jouer cette discipline dans toutes les dix régions du pays.

Initialement prévue au gymnase de l’Ecole des Travaux publics, la compétition s’est finalement délocalisée à l’Université de Yaoundé 1 où les 27 formations inscrites se sont mieux exprimées sur les deux stades de la Cité U et du Mateco, lors de la première journée.

Avant les finales qui se sont disputées devant un public assoiffé de spectacle et de beau jeu hier dimanche 19 février 2023. Avec 8 clubs chez les dames (Nyong Ekelle, Club Efoulan, Mayo Kani, Dream Sport, Olympic, FAP, Litto Team et Tago) et 10 chez les Messieurs (Olympic, Phoenix, Yaoundé 1, FAP, Csvb, Shekina, PAD, Dream sport, Litto Team et Club Efoulan) et 9 côté Vétérans, le moins que l’on puisse dire, c’est que pour un début de saison, les amateurs de volleyball se sont régalés.

Donner la chance à la jeunesse

Réparties en deux poules A et B, les équipes ont fait montre d’engagement, de détermination et de fair-play. De quoi rassurer Bello Bourdanne, le président de l’exécutif fédéral qui a effectué le tour des différents sites pour se faire une idée du niveau et de la qualité des volleyeurs appelés pour certains, à aller défendre les couleurs du Cameroun lors des compétitions africaines interclubs dans les prochaines semaines. « L’engouement est populaire, le niveau est très élevé et très appréciable. Ce tournoi de la Réconciliation a donné l’opportunité aux encadreurs de pouvoir une évaluation de leur niveau de préparation, juste à l’approche du début du championnat », a déclaré le nouvel homme fort de la Fécavolley.

Et d’ajouter, « nous estimons que ce les clubs qui se sont enregistrés, sont ceux qui ont adhéré. Maintenant, s’il y a des clubs qui ne viendraient pas, la porte est toujours ouverte parce que c’est un tournoi Open dont il n’est pas compté dans le cadre du championnat. Nous sommes dans un cadre formel, jouer dans un cadre informel, il faut savoir que c’est pour se faire plaisir et pour former la jeunesse. Je crois qu’il est urgent d’être dans un cadre formel pour que ces jeunes puissent être évalués et participer à rehausser l’image du Cameroun à l’international si elles le méritent ; il faut donner la chance à toute la jeunesse ».

Booster les Ligues régionales

Porteur du projet « la Réconciliation » et élu pour un mandat de deux ans (2022-2024), à la tête de l’instance faitière du volley-ball camerounais, Bello Bourdanne entend s’appuyer sur six axes pour piloter le navire volleyball : « le dialogue, organiser les états généraux du volleyball, rencontrer la diaspora, dialoguer avec les athlètes en rupture de ban avec notre prédécesseur, instaurer un manuel de procédure interne, mettre sur pied une cartographie des carrières des joueurs, arbitres et entraîneurs, contractualiser les personnels du siège de la Fécavolley, l’organisation sportive et technique et booster les ligues régionales et bien d’autres », énumère, celui qui fut Secrétaire général de la Ligue provinciale du Littoral de 2001 à 2013.

Mordu par ce premier set gagnant du rassemblement, l’homme veut réunir la grande famille du volleyball autour d’une même table. « Notre ambition est de créer un cadre propice au dialogue. Partant du constat selon lequel nous constitutions une grande famille, il nous revient de mettre sur pied des jalons de la réconciliation et du développement», rassure-t-il. A suivre !

Avec Le Messager