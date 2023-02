Affaire Martinez Zogo : l’avocat du lieutenant-colonel Danwe réagit

Après la sortie de l’avocat de Jean Pierre Amougou Belinga vendredi dernier, c’est au tour de celui du lieutenant- colonel Justin Danwe de se prononce. Dans une interview accordée à Canal 2 International, Me Jacques Mbouny fait savoir que son client n’a indexé aucun membre du gouvernement dans l’affaire du meurtre de Martinez Zogo.

« Des propos ont été prêtés à mon client. Il ne se reconnait pas dans ces propos. Et il ne les a jamais tenus en ma présence. J’ai été assez surpris qu’on me parle d’un deal, qu’on me parle des conversations avec le Garde des sceaux (le ministre Laurent Esso ndlr) ou alors avec le ministre Motaze (des finances ndlr). Mon client n’a jamais indexé ces personnes. Je le dis puisque c’est moi qui l’assiste. Que l’on cesse de manipuler l’opinion. Ces noms peuvent être évoqués dans le cadre d’autres choses, mais cela ne vient pas de mon client », martèle Me Jacques Mbouny.

Le 17 février, au cours de la conférence de presse donnée par la défense du patron de média Amougou Belinga, cité comme l’un des commanditaires de l’assassinat de Martinez, l’avocat Charles Tchoungang a jugé les déclarations du Directeur des opérations de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE).

« Les différents scénarios proposés par le lieutenant-colonel Justin Danwe, caractérisés par des rétractations, des aveux contradictoires et des accusations légères, ne peuvent résister à une analyse sérieuse, car, il donne l’impression d’être à tout moment sous influence », avait souligné l’avocat d’Amougou Belinga.

Rappelons que le lieutenant-colonel Justin Danwe est incarcéré au secrétariat depuis plus de deux semaines avec son patron Maxime Eko Eko, DG de la DGRE. Le premier est celui qui aurait piloté le commando qui a enlevé, torturé et assassiné Martinez Zogo dot le corps a été retrouvé le 22 janvier dernier en périphérie de Yaoundé