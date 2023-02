Affaire Martinez Zogo : Amougou Belinga et cie retournent au SED

Jean Pierre Amougou Belinga et ses deux de ses principaux collaborateurs notamment Bruno Bidjang et Jean Calvin Fouda Abega et les autres suspects du meurtre de Martinez Zogo ne retrouveront pas la liberté de sitôt. Encore moins, les geôles de Kondengui.

Après leur audition hier mardi devant le Juge d’instruction du tribunal militaire de Yaoundé, il a été décidé tard cette nuit que les mis en cause retournent au Secrétariat d’État à la défense (SED) pour « complètement d’informations ».

Ces suspects y sont incarsérés depuis une semaine (pour Amougou Belinga et cie) et plus de deux semaines pour les cadres de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE) dont Maxime Eko Eko le DG et son directeur des opérations, Justin Danwe.