Accidents de la route : la Croix-Rouge annonce une campagne nationale sur les premiers secours

La Croix-Rouge camerounaise (CRC) veut organiser une campagne nationale de sensibilisation et de formation aux premiers secours sur la route, dans un contexte de recrudescence des accidents de la circulation routière.



« On s’est justement rendu compte que les premiers témoins des accidents, qui sont les populations riveraines, arrivent [sur les lieux], mais n’ont pas les rudiments nécessaires pour pouvoir porter une assistance aux victimes. Voilà pourquoi nous avons pensé qu’il est important de lancer cette campagne de pour pouvoir sauver des vies », explique Jean Urbain Zoa, secrétaire général de la CRC, à la télévision publique CRTV.

Cette campagne nationale devrait permettre au plus grand nombre d’être en mesure d’effectuer les gestes de premiers secours. « Cela va amener la CRC à redynamiser cette formation dans nos différents axes routiers et outiller les populations qui seront beaucoup plus imprégnées et qui pourront sauver des vies », ajoute Jean Urbain Zoa.

Les accidents de la route sont fréquents et meurtriers au Cameroun. Selon le ministère des Transports, on enregistre en moyenne 1 400 morts chaque année sur les routes, plus de 6 000 selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Alors que les secours n’arrivent pas toujours à temps, beaucoup au sein de la population ignorent ou connaissent peu les gestes qui sauvent.

Les chiffres de l’horreur

des statistiques des accidents de la circulation routière de 2011 à 2019 établies par la Gendarmerie nationale et révélées par le Ministre des Transports se présentent ainsi qu’il suit:

-En 2011, 3525 accidents et 1588 tués ;

-En 2012, 3327 accidents et 1187 tués ;

-En 2013, 2997 accidents et 1160 tués ;

-En 2014, 3065 accidents et 1081 tués ;

-En 2015, 2896 accidents et 1091 tués ;

-En 2016, 2954 accidents et 1241 tués ;

-En 2017, 2341 accidents et 929 tués ;

-En 2018, 1898 accidents et 782 tués ;

-En 2019, 1533 accidents et 627 tués.

Causes

Plusieurs facteurs expliquent ces accidents de la route, très nombreux et le plus souvent meurtriers au Cameroun. Le Ministre des Transports estime ainsi, entre autres, à :

– 35% desdits accidents imputables à l’excès de vitesse;

-17% à l’état du véhicule;

-10,5% à la conduite en état d’ébriété;

-10,5% à la non maitrise du volant;

-10% à l’état de la route;

-7% au mauvais dépassement;

-10 % aux autres causes.

