0rdre national des médecins : un nouveau fichier de 1485 médecins validé pour l’élection

Après une opération de toilettage menée le 6 janvier, le ministre de la santé publique (Minsanté) Manaouda Malachie a publié hier, un nouveau fichier électoral pour les élections au sein de l’ordre national des médecins du Cameroun (ONMC) prévues le 18 janvier prochain à Yaoundé.

Il avait été jugé tripatouillé sous la commande du ministre Manaouda Malachie. En effet, lors les élections manquées à l’ONMC du 29 décembre 2022, des noms de plus de 1000 médecins avaient été enregistrés de manière frauduleuse dans le fichier électoral. Ce qui a provoqué de fortes tensions au cours de cette assemblée générale élective et conduit au renvoi des élections.

Selon la nouvelle liste électorale publiée dimanche par le Minsanté, 1 485 médecins font partie du fichier. Il s’agit des collèges de 864 fonctionnaires, 65 des privés confessionnels et 556 des privés laïcs. « Cette liste toilettée et épurée des personnes non inscrites au tableau de l’Ordre des Médecins du Cameroun est issue de la liste provisoire rendue publique le 03 janvier 2023 et des requêtes reçues suivant le processus décrit dans le communiqué de la même date. », informe le ministre Manaouda Malachie.

Selon le membre du gouvernement sur les 480 requêtes reçues, seules 20 ont été jugées irrecevables, en raison de l’absence totale des requérants aussi bien sur l’annuaire de l’ONMC que tableau de l’ordre actualisé au 19 décembre 2022.