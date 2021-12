Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf), Henri Eyebe Ayissi a annoncé la mise en place de ce numéro lors de la présentation des projets de son département ministériel à l’Assemblée nationale, le 3 décembre dernier.

La corruption autour des titres sera désormais dénoncée. Le numéro vert « 1527 » a été attribué à cet effet. « Ce numéro a déjà été autorisé et attribué par l’Agence de régulation des télécommunications et il sera opérationnalisé par Camtel [opérateur public] au cours des prochaines semaines. Les appels seront gratuits. Il sera opérationnel au cours des premières semaines de la prochaine année 2022 », a précisé Henri Eyebe Ayissi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf) lors de son passage devant les députés le 3 décembre 2021.

Selon le Mindcaf le numéro « 1527 » va permettre de cerner et traquer les comportements déviants grâce aux dénonciations des usagers. Le memebre du gouvernement espère d’ailleurs que cette initiative créera un climat de confiance entre l’administration publique et les usagers du domaine domanial, foncier et cadastral, où s’expriment de nombreuses attentes et demandes sociales. Ainsi, un bureau d’informations et d’orientations sera installé dans les services centraux pour apporter des solutions aux préoccupations des usagers.