Covid-19/ CAN 2021: le Minsanté lance une campagne de vaccination spéciale

Dans un communiqué signé hier 20 décembre par Manouada Malachie, le ministre invite les populations à se faire vacciner massivement avant le début de la compétition footballistique.

C’est désormais connu de tous : l’accès aux différents stades de la CAN 2021 par les supporters est conditionné par la détention d’un test PCR négatif d’au moins 72h et d’une attestation de vaccination complète contre le coronavirus. C’est dans cette logique que le ministre de santé, Manouada Malachie a lancé hier 20 décembre, une vaste campagne d’intensification de la vaccination contre le Covid-19 sur tout le territoire national ; afin de donner la possibilité aux citoyens d’être éligibles aux exigences adoptées conjointement par la Confédération africaine de football (CAF) et les autorités camerounaises.

Selon le Minsanté, environ 2 millions de doses de vaccins et 2,5 millions de tests PCRet TDR sont disponibles pour l’occasion. L’offre de la vaccination est effective dans toutes les formations sanitaires accréditées, les lieux publics notamment, les marchés, les chefferies, les lieux de cultes, les administrations publiques et les entreprises. En plus, « des dispositions particulières seront prises pour aménager des postes permanents de vaccinations et de testing dans tous les lieux de vente de billet d’accès au stade», a informé le membre du gouvernement.