Fécafoot : l’activiste Sébastien Ebala charge Samuel Eto’o

Dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux, Sébastien Ebala dénonce les promesses non tenues du président de la Fécafoot Samuel Eto’o et appelle les acteurs du football à reprendre les choses en main.

Voici sa tribune :

« Bonjour à tous !

Je vais m’adresser aux acteurs du football camerounais. Voilà l’occasion pour vous de reprendre votre souveraineté après l’échec honteux de l’actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football. Depuis un certain temps plusieurs présidents de clubs sous cap, passent leurs temps à se plaindre du comportement mafieux et irrespectueux du président de la Fécafoot envers eux.

Lui qui est coupable des promesses non tenues, du manque de transparence dans la gestion des affaires financières, du chantage, des menaces à peine voilées, pourtant pendant la campagne électorale plusieurs choses ont été promises aux acteurs du football. Il s’agissait entre autres, de la revalorisation financière, la prise en charge des problèmes élémentaires comme le statut du football local.

Mais à date, rien de tout cela n’a été respecté. Nous constatons plutôt la montée de la corruption, du tribalisme clanique. La misère est plus visible dans le quotidien des footballeurs ; plusieurs entraîneurs sont obligés de raser les murs pour trouver un club où ils pourront travailler. Les arbitres sont à plusieurs mois sans payement de leurs émoluments.

Après plusieurs investigations, nous avons découvert beaucoup de choses cachées. Par exemple les hôtels où les équipes logeaient, réclament beaucoup d’argent à la Fécafoot pourtant dès le départ on nous avait dit que cela sera pris en charge entièrement par la Fédération. Aujourd’hui certains responsables de ces hôtels sont dans les pleurs. À qui la faute ? aux acteurs du football qui n’ont aucune personnalité. Beaucoup sont des mercenaires en complicité avec les dirigeants fédéraux.

Pour preuve, après plusieurs investigations auprès de l’Association des présidents des clubs d’élites, j’ai découvert que celui qui préside cette association est quelqu’un de très proche de l’exécutif actuel de la Fécafoot. Lorsque les autres veulent faire blocs pour défendre les intérêts des clubs, à leurs grandes surprises, les décisions qui sont arrêtées, sont portées à l’attention du président de la Fécafoot. Selon ces présidents, l’informateur se trouve parmi eux et un doigt accusateur est pointé sur le président de l’Association des clubs d’élites.

Voilà donc comment est l’homme camerounais, rien que son intérêt personnel. Aujourd’hui le constat est clair et limpide, notre football est gravement malade avec notamment, les éliminations presque dans toutes les compétitions. Pourtant la plus grande source de revenus de la fédération provient des différentes qualifications des sélections nationales de football, toutes catégories confondues.

D’autres promesses non tenues par l’exécutif de la Fécafoot, c’est l’arrivée des sponsors qui avaient été l’axe de campagne du président de la Fécafoot. Depuis plus d’un an, rien n’a été signé pourtant l’homme nous avait fait comprendre qu’avec son image, nous serons inondés des sponsors. Jusqu’à date rien n’est visible. Nous avons plus constaté qu’il voyage beaucoup sans rien concrétiser pour les footballeurs et les acteurs qui l’ont soutenu en dehors de l’omerta qui prévaut de ce côté.

La corruption est devenue systémique de ce côté. Lorsque certains arbitres sont désignés pour diriger les matchs du championnat, plusieurs d’entre eux se transforment en parieurs pour gagner de l’argent. Quelle image pour notre championnat ! Certains présidents de clubs sont aujourd’hui accusés d’être les fraudeurs lors de certaines rencontres en mettant de côté les joueurs qui peuvent faire le travail sur le terrain.

Voilà pourquoi il est urgent pour les acteurs de football que vous êtes de prendre vos responsabilités en arrêtant de jouer pour voir clair dans la gestion de la Fécafoot. Dans le cas contraire, en faisant démissionner l’actuel président de la Fécafoot. Sinon vous n’aurez que les yeux pour pleurer.

Que le seigneur dieu tout puissant bénisse le Cameroun,

Ebala Sébastien, lanceur d’alerte, défenseur des droits de l’homme ».