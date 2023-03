Allemagne : la BAS oblige Ben Decca à annuler un spectacle

Le chanteur de Makossa Ben Decca a fait une publication sur sa page Facebook pour explication sa décision à ses nombreux fans.

Ben Decca est attendu en Allemagne le 15 avril 2023, pour la célébration de ses 40 ans de carrière. Sur l’affiche publiée, par le chanteur sur son compte Facebook, Ben Decca devrait être aux côtés de ses sœurs Dora Decca et Grace Decca, avec les comédiens Big Mop et Ma’a Jacky. Mais le chateur de Makossa ne se présentera pas à ce Gala Africain d’intégration. Ni les siens non plus.

« C’est avec un grand regret que nous vous informons par la présente que nous n’assisterons pas au spectacle prévu le 15 avril 2023 en Allemagne. Nous n’allons pas nous cacher derrière un mensonge, une fausse excuse qui pourrait insulter votre intelligence. Nous vous aimons et vous respectons trop pour cela. Je me dois de protéger ma famille envers et contre tout. Or les garanties de sécurité que j’ai demandées au promoteur ne peuvent être assurées. Je n’ai d’autres choix que d’annuler notre présence », annonce Ben Decca sur Facebook.

En effet, la décision de Ben Decca de ne pas participer à ce spectacle fait suite à certaines menaces de la BAS. La Brigade Anti Sardinards reproche au chanteur son silence sur la crise anglophone. Mais aussi les détournements de fonds et dernièrement la mort de Martinez Zogo. Les membres de ce groupe d’activistes hostiles au régime de Yaoundé ont lancé une campagne de boycott de ce spectacle. Elle se tient sur les réseaux sociaux. Au point de menacer tout Camerounais qui achèterait un billet pour ce concert.