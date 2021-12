Eto’o et Fécafoot – Opinion : ses soutiens sont des hypocrytes

Eto’o et Fécafoot, cela peut être possible.

Il a souvent été en bisbille avec les anciens joueurs des Lions Indomptables.

À la faveur de ces élections, il a activé les réseaux pour faire la paix avec tout le monde.

Rigobert Song, Idriss Carlos Kameni, Joseph Antoine Bell lui ont tous donné leur bénédiction.

Martin Tajo est surpris de la brutalité de la corruption des mémoires. Il est un activiste politique de l’opposition. Ses analyses tranchent souvent avec celles de ses nombreux lecteurs dans les réseaux sociaux. Il s’exprime librement sur sa page Facebook.

Halte à la prostitution intellectuelle et aux fabricants des leaders de circonstance dans mon pays : affaire Eto’o et Fécafoot

Samuel Eto’o, je vais taper sec à moins de deux jours de l’élection. Oui, je vais taper bien sec, parce que j´ai mes couilles en place. Pour dire la vérité, faisons d´abord une petite rétrospection.

Comparaison par rapport à la situation du Cameroun

Pendant 40 ans, M. Paul Biya a dirigé le Cameroun depuis l´hôtel intercontinental ( Suisse ), comme un nomade ou un passager clandestin. Pour justifier sa déchéance politique, son bilan noir et la situation alarmante du Cameroun en 2021, certains courtisans (intellectueurs ) disent que ce sont les collaborateurs du chef de l´État qui l´ont trompé et noyé, au lieu d´avouer que c´est un personnage qui a été parachuté au pouvoir, choisi en raison de son laxisme notoire, de l´inertie et de son indifférence face aux difficultés et aspirations des Camerounais. Quelle raillerie ?

Aujourd’hui, vous voulez voter Samuel Eto’o fils, qui ira s’installer à l’étranger pour diriger la FECAFOOT sur un piédestal, comme un Camerounais en transit. Il viendra expliquer qu’il a délégué les fonctions. Quand la Fecafoot va tomber demain, ils diront qu´Éto´o fils a fait confiance à son entourage et c´est son entourage qui l´a trahi.

En réalité, j´ai observé des soutiens d’Eto’o Fils par-ci par-là, et je constate une seule chose en commun : l’hypocrisie des camerounais. Ils sont plutôt flattés par l’argent, par le populisme et non par la compétence. Sinon, c´est sur la base de quelle expertise et de quelle compétence managériale ils admirent le candidat? Il était un bon et un grand footballeur, oui, ça c´est un fait incontestable, mais… Il a managé quoi? qu´elle compétence a-t-il en terme de management ? Il a tenté quelques structures et ces projets sont morts dans l´oeuf, il a monté des montagnes qui ont accouché d´une petite souris, aux yeux et au su de tout le monde. On lui a même donné le brassard et on a vu ce qu´il en a fait. Je continue ? Lol…!

D´abord, c´est un personnage très controversé placé au centre de tous les problèmes rencontrés au sein de l´Équipe nationale camerounaise. Ensuite, Eto’o Fils se substituait au coach et c’est lui qui sélectionnait les joueurs avec qui il voulait jouer.

Par ailleurs, nous avons tous vu et observé son brouhaha et ce que je dois appeler du « rififi » avec Rigobert Song au sujet de la transition du brassard (le drame du capitanat remonte d´ailleurs en Août 2009); on avait même raté la coupe du monde 2010 à cause de lui, Samuel, et j´insiste là-dessus, à cause de lui ( dernier du groupe, avec zéro point.) Il faut bien rappeler que lors de la passation du brassard entre Omam-Biyik et Rigobert Song en 1998, le climat était parfait et calme.

Enfin, en 2014 au Brésil, nous avons assisté à un gros spectacle rocambolesque avec le même personnage (je n´entrerai pas dans les détails avec le drapeau du Cameroun.) Bref, il était le premier à boycotter le dernier Match. Sans oublier qu’il était devenu un gros canal de la politisation du football camerounais. Un épisode que l’on oublie dans la relation Eto’o et Fécafoot ? Il a été suspendu en 2011 à cause de l’indiscipline. Ah, un indiscipliné qui veut discipliner les gens ? Un Monsieur qui est allé à la présidence de la république mentir ( avec son ami malgache Ahmad ) et dire à Biya que la CAN 2019 sera organisée le jour dit, et Paul Biya en a pris l´engement ferme. Rions un peu…

Si nous étions dans un pays européen où on vote les gens sur la base de l´expertise et de l´éthique, M. Samuel Éto´o serait écarté depuis belle lurette, le comité d´Éthique ne l´aurait même pas admis sur le starting-Block de cette élection à la présidence de la FECAFOOT. Ceux qui soutiennent Samuel, sont des personnes qui veulent manger ; ceux qui se battent pour des problèmes d’estomac et de subsistance, purement et simplement. Comme il est de coutume au Cameroun où les intellectuels bottent la vérité à la touche, protègent et soutiennent les riches au lieu de servir l´intérêt général du peuple.

Soyons des libres-penseurs dans ce pays, si nous voulons vraiment d´un pays solide et prospère pour la génération future, en apprenant à choisir nos dirigeants sur la base de leur parcours et de leur expertise. Cessez de fabriquer les leaders de circonstance pour répondre à vos besoins de subsistance. Mais posez des vraies questions: Qu´est-ce qu´ils ont fait ou réalisé et quels étaient des résultats escomptés ? C´est quoi le CV? C´est quoi le parcours? Sinon, on risque de parachuter un jour, un réfugié Afghan à la tête de nos institutions et vous acclamez parce qu´il va vous partager quelques billets pour vous endormir l´esprit. Dans ce cas, vous commercialisez votre intelligence. D´où le terme » prostitution intellectuelle ».

Alors, halte à la prostitution intellectuelle dans mon pays. Et je n´ai cité dans ce dernier cas précis, aucun nom. Ils se reconnaîtront. L´argent d´un monsieur ne devrait pas éblouir votre liberté de penser. C´est ça qui tue ce pays à petit feu…

En tout cas ce n’est qu’une analyse et donc, mon point de vue. Car certains délégués aussi, une fois les comptes bancaires musclés, ils vont céder à l’objectivité et voter le corrupteur. Là aussi je n’ai cité personne.

On se retrouve Samedi après l’élection. Aurevoir …

Big Love

Martin Tajo

( De ma liberté de penser. Certains ont peur de dire ce qu´ils pensent, juste parce qu´ils se disent que si c´est plutôt Éto´o qui gagne l´élection ce samedi, ils auront honte. Ils préfèrent déguiser la vérité et leurs vrais opinions. c´est de l´hypocrisie. Alors je ne peux pas cesser de penser à cause de l´effet de masse. )