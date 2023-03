La Tiktokeuse Madame Cooper vraiment empoisonnée ?

Il se passe des choses bizarres au Cameroun qui ne peut se justifier que par une absence totale de l’État. Des morts subites, des enlèvements, des empoisonnements hantent la vie depuis plusieurs mois voire années. Mais le peuple est laissé à son sort. Totalement. Les rumeurs enflent, et les ministres de Son Excellence Paul Biya vivent bien dans leur château de verre. Et pourtant, le peuple souffre. Et la célèbre TikTokeuse Madame Cooper, si vivante, n’est plus de ce monde.

Il va falloir d’une reprise médiatique des français et autres occidentaux pour que le Ministre Sadi brandisse son arme préféré. « Le Cameroun n’a de leçons à recevoir de personne », aime t-il à dire. Quel est ce pays où les autorités se s’inquiètent pas des soucis de sa population ? Comment fait-on pour dépoussiérer le vrai des rumeurs ou fake news?

Madame Cooper: une mort et des interrogations

Le monde de l’entertainment est convaincu que Madame Cooper a été empoisonné. Et ce ne sont pas les dénégations de ses proches qui vont rassurer qui que ce soit.

C’est le jour où Jean-Pierre Amougou Belinga et sa suite allaient dans les geôles de Nkondengui que la célèbre tiktokeuse est décédée. C’est à l’hôpital général de Douala qu’elle est morte. Son manager a informé le public, indiquant qu’elle est décédée des suites d’une courte maladie.

Au vu de ce décès supersonique, la première thèse indiquait qu’elle serait morte des suites d’un cancer du cerveau. Ce n’est que dans des cas rares que cette maladie se propage de manière à foudroyer le patient. Bien au contraire. Cette suggestion a incité certains à estimer que l’on veut éloigner le public de la vraie raison de son décès. Un artiste a balayé cette thèse de cancer du cerveau. Le président Tchop Tchop dévoile avoir discuté avec les membres de la famille de Madame Cooper qui a démenti que ce soit lié au cancer du cerveau.

» Ils m’ont dit qu’elle a reçu des gens chez elle dimanche et son malaise a commencé mardi le 1er mars 2023. Elle a commencé à se sentir mal, elle est allée dans un centre hospitalier. Mercredi cela allait, jeudi ça repris, vendredi ça allait et samedi, le pire s’est produit » Président Tchop Tchop