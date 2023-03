Affaire Martinez Zogo : Amougou Belinga envoyé à Kondengui

La nouvelle est tombée ce matin, Jean Pierre Amougou Belinga est envoyé à Kondengui dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Martinez Zogo.

L’identité du meurtrier du journaliste Martinez Zogo n’a toujours pas été dévoilée. Après plus d’un mois d’enquêtes, les principaux mis en cause dans cette affaire ont été placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Yaoundé. Il s’agit principalement de Justin Danwe, inculpé pour filature, enlèvement et torture. Et Jean Pierre Amougou Belinga, président du groupe l’Anecdote, inculpé pour complicité de torture avec aide. La durée de détention de ce dernier serait de 6 mois, car elle serait provisoire.

Il est fort gênant de constater que personne n’a été inculpé pour meurtre. Ce qui signifie que les véritables assassins du journaliste d’Amplitude FM courent toujours. Cette affaire est-elle encore vraiment à suivre ?