 Commerce extérieur : un déficit de 96 milliards en un an accusé face à la Russie 

C’est ce qui ressort d’un rapport de l’Institut national de la statistique (INS) publié le 21 mars 2022.

La Russie est un partenaire commercial important du Cameroun. Selon l’INS, le pays de Vladimir Poutine est classé 14ème au rang des partenaires commerciaux du pays en 2020. Ce pays de l’Europe de l’Est occupe la 8ème place à l’importation et le 74ème rang à l’exportation. D’après les données rapportées par l’institut national de la statistique, la balance commerciale enregistre en 2020 un déficit de 96,5 milliards de FCFA, contre 84,3 milliards de FCFA en 2019, soit une aggravation de 14%.

Il est important de noter que la Russie est le premier fournisseur de blé et des engrais au Cameroun. Au cours de la période 2018-2020, ces deux produits représentent les principales marchandises importées par notre pays. Ils ont un poids respectif de 65% et 17% dans les importations du Cameroun provenant de la Russie au cours de la même année.

Cependant, le conflit armé actuel entre la Russie et l’Ukraine perturbe les échanges commerciaux. « Le conflit armé entre les deux pays perturbe, dores et déjà, les chaînes d’approvisionnement des produits fournis au Cameroun par ces derniers. Cette situation est de nature à engendrer la hausse des coûts à l’importation et, par conséquent, se traduire par l’augmentation des pressions inflationnistes en général, plus accentuées sur les produits provenant de ces deux pays, notamment la farine de blé et ses produits dérivés (le pain, pâtes alimentaires, etc.), les engrais et certains matériaux de construction. », souligne l’INS.