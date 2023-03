Appui budgétaire : le FMI débloque 45 milliards pour le Cameroun

Le décaissement attendu aurait été favorisé par l’augmentation des prix des carburants par le gouvernement camerounais.

D’après Investir au Cameroun, le Conseil d’administration du FMI vient d’approuver la 3e revue de son programme économique et financier avec le Cameroun. Cette approbation est associée à un nouveau décaissement d’un montant de 45 milliards de FCFA en faveur du Cameroun, au titre d’appui budgétaire.

Cette décision n’est pas une surprise, indique le média Investir au Cameroun. En effet, à l’issue d’une mission du FMI qui a séjourné à Yaoundé du 5 au 18 janvier 2023 et des réunions virtuelles tenues du 19 au 27 janvier 2023, les services du FMI et les autorités camerounaises sont parvenus à un accord sur les politiques économiques pour conclure la troisième revue. L’une des conséquences étant l’augmentation des prix des carburants à la pompe dès le 1er février.

Appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC) et le Mécanisme élargi de crédit (MEDC), le programme économique et financier triennal (2021-2024) entre le Cameroun et le FMI a été approuvé le 29 juillet 2021 à Washington. Il donne lieu à des appuis budgétaires d’un montant total de 689,5 millions de dollars (près de 375 milliards de FCFA). Ceux-ci sont progressivement décaissés sur une période de 3 ans.

625 milliards de F à capter

Selon Jean Tchoffo, le président du Comité technique de suivi des programmes économiques (CTS), une structure spécialisée du ministère des Finances, en plus de ces concours financiers du FMI, le programme économique et financier en cours d’exécution permettra au Cameroun de capter environ 625 milliards de FCFA d’appuis supplémentaires d’autres bailleurs de fonds. Il s’agit notamment de la Banque mondiale (BM), de la Banque africaine de développement (BAD), de l’Union européenne (UE) et de l’Agence française de développement (AFD).