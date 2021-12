Achille Bassilekin III : « Les PME représentent près de 41% du PIB »

Le ministre camerounais des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat (Minpmeesa) l’annoncé hier mardi, lors de la journée nationale pour les PME à Douala.

Les Petite et moyennes entreprises (PME) occupent une place importante dans l’économie camerounaise. A en croire les propos du ministre camerounais des Petites et moyennes entreprises, de l’Économie sociale et de l’Artisanat, Achille Bassilekin III, les PME représentent près de 41% du Produit intérieur brut (PIB).

En effet, pour rééquilibrer sa balance commerciale, le gouvernement du Cameroun compte miser sur les PME pour promouvoir la réduction des importations. Cette stratégie permettra également une diversification des exportations qui réduira par ricochet l’exposition du pays aux chocs et déséquilibres extérieurs. « Nous pensons qu’en mobilisant les PME qui sont actuellement dans les secteurs agro-industriels, nous pouvons contribuer à augmenter l’ensemble des recettes d’exportation. Et je suis convaincu que les PME ont identifié certaines incitations spécifiques qu’elles méritent et qu’elles contribueront réellement au développement de la politique de substitution des importations dans notre pays », a déclaré le Minpmeesa lors de la journée nationale pour les PME tenu le 7 décembre 2021 à Douala.

D’après une cartographie du ministère des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’Artisanat, pour la seule année 2019, l’on a enregistré la création de 14 229 unités de production contre 13 423 l’exercice précédent, soit 806 entreprises supplémentaires. Selon un regroupement par taille, les Très petites entreprises (TPE) détiennent 36% de ce chiffre, les Petites entreprises (PE) 34% et les moyennes entreprises (ME) 30%.