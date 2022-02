Zambo Anguissa: contre l’Égypte « on sera déterminé, nous voulons remporter ce match »

En conférence de presse d’avant match ce mercredi, le milieu de terrain Zambo Anguissa rassure de la détermination du groupe à remporter le match de demi-finale contre l’Égypte.

La rencontre Cameroun- Egypte promet d’être électrique. Du côté des Lions Indomptables, le moral est au beau fixe . » Cameroun vs Egypte est un classique. On sera déterminé, nous voulons remporter ce match » a déclaré Zambo Anguissa.

Il poursuit : « On est la génération privilégiée, on joue devant notre peuple et nos familles. On a vraiment à cœur de remporter cette coupe. Nous apprenons tous les jours et nous savons quelle est la tâche qui nous attend. Nous devons jouer à notre meilleur niveau et obtenir un résultat positif demain ».