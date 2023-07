Yaoundé : les femmes victimes de violence ont désormais un centre de refuge

Un établissement pour l’accompagnement des femmes victimes de violence vient d’ouvrir ses portes à Yaoundé, plus précisément au quartier Odza.

L’initiative a été mise sur pied par Gislaine Ngo Nloga, présidente fondatrice de l’Association pour la Dignité de la Femme (ADF). Le refuge est ouvert de lundi à vendredi de 8h à 18h.

« Ce refuge comme son nom l’indique est un lieu de protection de prise en charge et de suivi des femmes victimes de violences. Nous espérons que cette information vitale pour certains aura la même ampleur au Cameroun que les histoires de vies privées des célébrités camerounaises. (…) Le plus important est de retenir ce fait historique dans notre pays comme un grand pas dans l’avancement de l’application des droits de l’homme et de la ratification de la convention de MAPUTO par le Cameroun pour les droits des femmes », indique l’ADF.

L’ Association a également pour objectif de restaurer le respect des droits et des libertés de la femme, de la protéger et de réduire les cas de féminicide. Selon le collectif Stop Feminicides 237, 40 femmes et filles ont été tuées depuis le début de l’année sous les coups d’un proche.



Elle déplore cependant l’indifférence du gouvernement face à ce projet. « Malgré nos multiples courriers adressés aux ministères de tutelle et aux autorités compétentes nous n’avons pas encore reçu une quelconque subvention ni aide tout à été fait par une seule volonté », déplore Gislaine Ngo Nloga.

