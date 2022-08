Yaoundé : le siège de la CAA inauguré ce jour

Le premier ministre Joseph Dion Ngute préside en ce moment l’inauguration de l’immeuble siège de la Caisse autonome d’amortissement (CAA) situé en plein cœur de la capitale.

Livré il y a huit ans et occupé depuis cinq ans, le siège de l’entreprise gestionnaire des fonds d’emprunts publics de l’Etat, des organismes publics, parapublics est enfin inauguré. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie d’inauguration de cet édifice de 12 étages situé sur la place du Boulevard du 20 mai de Yaoundé.

«Il faut en faire un usage approprié. Ce joyau va contribuer à l’embellissement de la capitale politique. Le gouvernement est attentif à l’amélioration des conditions de vie des populations », a déclaré le chef du gouvernement Joseph Dion Ngute dans son discours de circonstance.

Sa construction a couté 14 milliards de FCFA. La réalisation des travaux a été effectuée par l’entreprise espagnole Construcciones Galdiano SA. Mais l’enveloppe globale du projet est de 17 milliards Fcfa. Le premier adjudicataire de ce marché, le groupement Cauduc/Egis Cameroun, avait déjà perçu une avance de 3 milliards Fcfa avant la résiliation de son contrat.

La CAA est un établissement public créé par décret N° 85/1176 du 28 août 1985. Elle a pour missions : la gestion des fonds d’emprunts publics de l’Etat, des organismes publics, parapublics et de ses correspondants ; de fournir au gouvernement des éléments nécessaires à l’élaboration de la politique d’endettement du pays ; de rechercher, étudier et négocier les financements extérieurs et intérieurs de l’Etat, en liaison avec les Départements ministériels intéressés ; et de participer au marché monétaire et financier.