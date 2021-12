Yaoundé : 5 policiers accusés de violences physiques sur un présumé voleur

Ils ont été filmés en train d’infliger des coups à la machette au détenu au commissariat de Ngousso en septembre dernier. Devant la barre, ils rejettent en bloc ces accusations.

Ecroués à la Prison centrale de Kondengui depuis deux mois, les cinq policiers du commissariat de Ngousso accusés de violences physiques sur un présumé voleur sont devant la barre. Au cours de leur procès tenu au Tribunal de première instance centre administratif à Yaoundé le 29 novembre 2021, les prévenus contestent les accusations de « violences physiques » infligées à un présumé voleur, le nommé Tchoumi Cyrille.

Selon le journal Kalara qui a suivi cette affaire, « Devant la barre, les flics ont tous rejeté les faits de torture qui leur sont imputés et parlé plutôt d’une correction et d’une riposte qu’ils ont opposée à un détenu violent et récalcitrant. Au cours de leurs déclarations, les policiers expliquent que le supposé voleur avait tenté de s’évader à deux reprises et a engagé une bagarre contre le chef de la brigade chargé de le conduire dans une cellule » restitue le tabloïd. A en croire les prévenus, ils disent avoir agi aux ordres du présumé plaignant, un certain William Kamga, qui serait en outre l’auteur de la vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Pour ce qui est du présumé voleur, ce dernier a été remis en liberté sous caution.

Pour mémoire, en mi-septembre 2021, une vidéo devenue virale enflamme la toile. Les fonctionnaires de police que sont : l’officier de police André Arol, l’inspecteur de police David Keyo, le gardien de la paix principal Kolwé, et les gardiens de la paix Marguérite Ngoh et Ndjea Foualem sont filmés en train d’affliger « un traitement inhumain » selon termes employés par le Délégué général à la sureté national au dénommé Tchoumi Cyrille suspect dans une affaire de vol avec effraction. La scène se déroule au Commissariat de sécurité publique du 18e arrondissement à Ngousso dans la ville de Yaoundé. Le 24 septembre 2021, ils sont déférés au parquet d’instance du Centre administratif de Yaoundé, en même temps que le plaignant.