Whisky en sachet : la production autorisée jusqu’en 2026

Un arrêté y afférent et conjointement signé le 31 octobre 2022, le ministre des Mines, de l’industrie et du développement technologique (Minmidt) et ses homologués de la santé et du commerce a récemment fuité sur les réseaux sociaux.

Le whisky en sachet a encore de beaux devant lui au Cameroun. Un arrêté ministériel accorde un nouveau délai supplémentaire aux producteurs locaux du whisky controversé. « Un délai supplémentaire de quatre (04) ans à compter du 18 décembre 2022 est accordé aux entreprises pour la finalisation de la migration de conditionnement des whiskies en sachets vers leur conditionnement en bouteilles », apprend-on.

En septembre 2014 pourtant, le gouvernement avait interdit la vente de ces liqueurs ainsi conditionnées, donnant deux ans aux producteurs pour écouler leurs stocks. Mais huit ans plus tard, la tolérance pour l’écoulement des stocks de ces liqueurs se poursuit.

Pour manifester leurs mécontentements, « Plusieurs leaders du mouvement consumériste et de la société civile se réunissent ce jour pour mettre sur pied un plan d’actions de riposte notamment arrêter les dates des sit-in de protestation pacifique devant les services du Premier ministre à Yaoundé. » annonce la Fondation camerounaise des consommateurs.