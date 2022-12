Washington : Paul Biya fait la promotion du Cameroun

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a prononcé un discours liminaire le 12 décembre 2022 lors de la table ronde privée « Milken Institute – Invest Africa U.S. » organisée à Washington D.C. en marge du deuxième Sommet États-Unis-Afrique.

Organisé par le président Américain Joe Biden, le sommet États-Unis-Afrique s’ouvre ce mardi jusqu’au 15 courant. Il réunira les dirigeants 49 États africains. Pour les organisateurs, ce Sommet de trois jours à Washington sera l’occasion d’annoncer de nouveaux investissements, de parler de sécurité alimentaire – aggravée par la guerre en Ukraine -, du changement climatique, mais aussi de démocratie et gouvernance.

Le Milken Institute est un groupe de réflexion économique indépendant basé à Santa Monica, en Californie, avec des bureaux à Washington, New York, Miami, Londres, Abu Dhabi et Singapour. Il publie des recherches et organise des conférences qui appliquent les principes du marché et les innovations financières aux problèmes sociaux aux États-Unis et dans le monde. L’institut est une organisation à but non lucratif et se présente comme non partisane et non idéologique.