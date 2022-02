Volleyball: la capitaine des Lionnes prend sa retraite internationale

La capitaine de l’équipe nationale de volleyball, Christelle Tchoudjang Nana, a fait ses adieux ce matin à la tanière.

La volleyeuse Christelle Tchoudjang Nana prend sa retraite internationale. C’est sur son compte Facebook qu’elle a annoncé la nouvelle ce matin. « C’est avec un sentiment partagé de tristesse et d’accomplissement que je vous annonce ma retraite internationale. », a-t-elle écrit.

Après 14 années passées en équipe nationale, la joueuse évoque le besoin de passer à autre chose. « Je ressens un réel besoin de dégager plus de temps pour moi afin de me reposer, consacrer plus de temps à mes proches et avancer dans mes projets. Porter le maillot du Cameroun a été un honneur et une fierté pour moi. », reconnait Christelle Tchoudjang.

Du haut de ses 32 ans, elle a représenté les couleurs nationales à de grandes compétitions internationale. Avec l’équipe nationale, elle a participé au Championnat du monde de volley-ball féminin 2014 en Italie. Et aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeir. Avec ses coeequipières, elle décroche la médaille d’or lors du championnat d’Afrique de volleyball 2017 et 2019. En 2018, elle participe ensuite avec son équipe au championnat du monde de volley-bal. L’année suivante, elle ramène la médaille d’argent des Jeux Africains.