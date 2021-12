Violences dans l’Extrême-Nord qui brûle

Le feu brûle au Cameroun et les autorités gouvernementales sont trop occupées à se battre pour garder leur pouvoir. Si les villes et villages brûlent, cela n’émeut personne. Cette région est considérée acquise pour le parti au pouvoir. Elle vote à plus de 95% en sa faveur. Mais la situation est grave. Les violences ont atteint un autre niveau.

Cela fait plusieurs jours que les populations implorent le gouvernement et notamment son ministre de l’Administration Territoriale à prendre la mesure de ce qui se passe dans cette région pour arrêter les violences. Si antérieurement, le vivre-ensemble a toujours été difficile à Logone-Birni, on se dirige vers un véritable massacre.

Zina Dalaina est le Sous-Préfet de Logone-Birni. Pour lui, « les affrontements qui avaient débuté dimanche entre les communautés Arabes-Choa et les Mousgoums, se sont poursuivis lundi faisant des nouvelles victimes ».

Bilan des violences

« Le bilan provisoire des violences est de 19 morts, dont 18 Arabes Choa, et cinq blessés du côté Mousgoum. Ces affrontements se sont poursuivis dans des villages hors du Logone-Birni. L’incendie a ravagé six villages. Tout aurait commencé dans le département du Mayo Danay. Ces deux communautés y cohabitaient. Cependant, des boutiques appartenant aux Arabes Choa ont été mis-à-sac et incendiées », a expliqué le sous-préfet.

Quelle a été l’étincelle ?

Abakar Brahim, l’ex-maire explique que le conflit serait lié d’un différend autour d’un terrain agricole.

« J’appelle les deux communautés à respecter le vivre-ensemble que prêche depuis des années notre président de la République. Elles doivent apprendre la tolérance », a soutenu le gouverneur de l’Extrême-Nord, Bakari Midjiyawa. Les forces de défense et de sécurité sont arrivés lundi dans le Logone-Birni.

Les conflits entre communautés sont fréquents dans l’Extrême-Nord du Cameroun, où nombre d’habitants sont armés.

Ils opposent principalement éleveurs nomades et cultivateurs autochtones sédentaires. Ces derniers accusent notamment les premiers de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux.