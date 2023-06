Travaux routiers : la Banque mondiale débloque 197 milliards de Fcfa au profit de l’Extrême-Nord

Le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé le 20 juin 2023, un prêt de 330 millions de dollars soit 197,091 milliards de Fcfa au profit du Projet pour l’amélioration de la connectivité, la résilience et l’inclusion dans l’Extrême-Nord du Cameroun.



Il s’agit de 280 millions de dollars (167,228 milliards de Fcfa) de l’Association internationale de développement (IDA), et un don de 50 millions de dollars (29,862 milliards de Fcfa) provenant du guichet IDA pour les réfugiés (WHR).

Cet appui financier vise à entretenir et réhabiliter un certain nombres d’axes routiers, dont l’axe Mora-Kousseri (205km) sur la route nationale 1, pour améliorer les infrastructures collectives dans les camps de réfugiés et communautés d’accueil ciblés et renforcer le secteur des transports.

Selon l’institution de Bretton Woods, cet appui financier a pour objectif d’aider le pays à renforcer la connectivité et la résilience climatique de la région de l’Extrême-Nord et d’y améliorer l’accès aux infrastructures de base (écoles, marchés établissements de santé, etc.). On parle de 920 000 personnes y compris les réfugiés et les déplacés internes qui verront ainsi leur condition de vie s’améliorer.

« En permettant à la population de se déplacer et d’accéder aux services sociaux de base et à d’autres centres économiques tout au long de l’année, l’amélioration de la connectivité routière est essentielle au développement de la région et à la création de possibilités d’emploi pour les femmes et les jeunes », a confié Cheick Kante, le Directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine et la Guinée équatoriale.

